Quedlinburgs Göttin „Flora“ hat Geburtstag

Die Bronzestatue ist vor 20 Jahren erneut auf dem Bahnhofsvorplatz in Quedlinburg aufgestellt worden. Wie es dazu kam.

Die Flora auf dem Bahnhofsvorplatz in Quedlinburg. Vor genau 20Jahren wurde die Statue enthüllt.

Quedlinburg - „Flora zum 20. Alles Gute!“ steht in verschiedenfarbigen Buchstaben zwischen gemalten Blumen auf dem A-3-Plakat. Der Glückwunsch am Sockel der Bronzestatue auf dem Quedlinburger Bahnhofsvorplatz zeigt: Die Blumengöttin hat Geburtstag. Auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 31. Mai 2001, ist die neue Statue enthüllt worden. Neue Statue, weil hier schon einmal eine Flora stand - als Symbol für die Blumen- und Saatzuchttradition der Stadt.