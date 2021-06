Quedlinburger wegen Mordes vor Gericht

Quedlinburg/MZ - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 73-Jährigen am 31. August vergangenen Jahres in Quedlinburg steht ein 49-Jähriger ab Montag, 7. Juni, vor dem Landgericht Magdeburg. Vorgeworfen wird ihm Mord. Es bestehen aber nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dafür, dass der 49-jährige Quedlinburger aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sein könnte. „Sollte er schuldunfähig sein, ihm die Tat nachgewiesen werden und er für die Allgemeinheit gefährlich sein, kommt eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht“, erklärte Christian Löffler, Sprecher des Landgerichtes Magdeburg.

Der 73-Jährige war am Abend des 31. August in der Julius-Wolff-Straße mit mehreren Schüssen getötet worden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Mordverdachts auf. Im Dezember wurden dann Räume in sechs Häusern durchsucht, die Polizei sprach von einem Anfangsverdacht gegen einen 49-Jährigen. Dieser wurde kurz darauf bei seiner Einreise aus Portugal nach Deutschland festgenommen und saß zunächst in Untersuchungshaft. Weil es Hinweise gab, dass er zur Tatzeit schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen ein könnte, wurde der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Im Ermittlungsverfahren habe der 49-Jährige die Tat bestritten, so Löffler. Das Gericht wird acht Zeugen und zwei Sachverständige hören. (mz/pek)