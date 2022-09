Quedlinburger „Theophano“ wächst um saniertes Fachwerkhaus

Quedlinburg/MZ - Dass das Haus Hohe Straße 2 in Quedlinburg wohl eine große Halle war, der Fachwerkbau, in den später Zwischenböden eingezogen wurden, über Jahrzehnte leer stand und verfiel - daran erinnert nichts mehr. Inzwischen ist das Haus komplett saniert und als dritter Gebäudeteil zum am Markt gelegenen Hotel „Theophano“ hinzugekommen. Diese Erweiterung ist nun offiziell bei einem Sommerfest eingeweiht worden. Entstanden sind mit ihr 15 modern ausgestattete, auch über Klimaanlagen verfügende Zimmer, darunter ein behindertengerechtes und zwei Suiten. Und Platz gefunden hat in diesem Gebäudeteil, der an die bereits bestehenden angebunden wurde, auch ein Aufzug.