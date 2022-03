Quedlinburger planen Festumzug zu Königstagen

Quedlinburg/MZ - Er soll einer von vielen Höhepunkten bei den Königstagen am Pfingstwochenende werden: der Festumzug durch Quedlinburg. „Wir reflektieren da auf den großen Erfolg 2019 beim Sachsen-Anhalt-Tag“, sagt Sabine Bahß, Sachgebietsleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtverwaltung. „Damals gab es eine große Resonanz bei der Beteiligung und den Zuschauern. Das möchten wir noch einmal aufgreifen.“

Die Königstage sind das abschließende Festwochenende für die gut sechswöchige Festzeit, mit der Quedlinburgs Ersterwähnung vor 1.100 Jahren vom 22. April bis 6. Juni gefeiert wird (die MZ berichtete). Der Streckenverlauf für den Umzug zu diesen Festtagen ist schon festgelegt: Er startet am Pfingstsonntag am Marschlinger Hof und führt dann über den Kornmarkt und die Marktstraße zum Markt, erklärt Heike Görnandt vom städtischen Kulturbüro; bei ihr liefen auch 2019 bereits die Fäden für die Vorbereitung des Festumzugs zusammen. Zu den Königstagen soll dieser vom Markt aus dann weiter über die Steinbrücke, durch die Heiligegeist- und die Pölkenstraße, den Steinweg, Zwischen den Städten und die Bockstraße über den Kornmarkt wieder zum Marschlinger Hof führen, erläutert Heike Görnandt weiter. Wie Sabine Bahß ergänzt, werde es mehrere Bühnen in der Innenstadt geben, auf dem Marktplatz und am Mathildenbrunnen etwa, wo auch eine Moderation erfolgen werde.

Mit dem Umzug „möchten wir die Geschichte Quedlinburg abbilden“, umreißt Heike Görnandt den großen Rahmen. Dazu gehörten die Historie der Stadt, das Thema Weltkulturerbe, die Traditionen, aber ebenso das Leben in Quedlinburg. Es solle zudem auch um Visionen, die Zukunft der Stadt gehen. Hier könnte sich beispielsweise ein Architekturbüro einbringen mit einem Projekt, das es sich für Quedlinburg vorstellen könne, und einbringen könnten sich hier auch die Kinder und Jugendlichen.

Zur Teilnahme am Festumzug aufgerufen worden sei bereits, sagt Heike Görnandt. „Wir haben Vereine, Unternehmen angeschrieben und um Mitwirkung gebeten.“ Einbringen könnten sich gern auch karitative Verbände. „Und wer noch Ideen hat, unter dem Oberbegriff Filmstadt Quedlinburg mitzulaufen, zum Beispiel als Komparse …“

Bislang sei die Resonanz auf den Aufruf noch eher verhalten, so die Mitarbeiterin des Kulturbüros. Einige hätten auch gebeten, den Meldezeitraum noch etwas zu verlängern, da Zusammenkünfte etwa in den Vereine coronabedingt erst später vorgesehen seien. „Viele konnten keine Treffen durchführen, sie fangen erst jetzt wieder an“, ergänzt Sabine Bahß. Heike Görnandt kann aber bereits sagen, dass insbesondere noch personelle Unterstützung gebraucht werde. So solle es etwa Schilderträger geben, die vor dem jeweiligen Bildabschnitt gehen. Wer interessiert sei, Schilder, Plakate oder Spruchbänder zu tragen, im Festumzug ehrenamtlich mitzuwirken, könne sich gern melden. Ebenso wer noch etwas zum historischen Teil beitragen könne, etwa Bilder, Plakate oder alte Zeitungen habe.

Zwischen den einzelnen Bildern sollen auch wieder Musikgruppen zum Umzug gehören, sagt Sabine Bahß. Nicht dabei sein hingegen werden diesmal Tiere, ebenso riesige Festwagen; deren Größe, so Heike Görnandt weiter, sei auf eine Breite von maximal 2,50 Metern und eine Höhe von maximal 4 Metern begrenzt. Und der Umzug werde auch kürzer sein als beim Sachsen-Anhalt-Tag, wo immerhin 14 Landkreise beteiligt gewesen seien: Rund zwei Kilometer lang solle der bunte Zug zu den Königstagen werden, etwa eine Stunde dauern. Gern könnten es aber auch mehr werden, sagt Sabine Bahß. „Wir sind für Ideen offen, und wir möchten – analog zum Sachsen-Anhalt-Tag – gern viele dafür gewinnen, an dem Festumzug teilzunehmen“, so Heike Görnandt.

In die Königstage eingebunden wird auch der Unesco-Welterbetag – und auch beim Festumzug sichtbar sein: „Wir sind mit einem eigenen Bild ‚Quedlinburg im Wandel der Zeiten‘ vertreten und auch mitten in den Vorbereitungen“, sagt Katrin Kaltschmidt, Welterbekoordinatorin bei der Stadt Quedlinburg. Wie sie schon einmal verrät, sollen Fahrzeuge des städtischen Bauhofs mit Elementen gestaltet werden, die beim Sachsen-Anhalt-Tag gut angekommen seien, auch eine alte Feuerwehr werde zum Einsatz kommen, und die „sechs Staunenswerten“, die sechs Welterbestätten in Sachsen-Anhalt werden ebenso eine Rolle spielen. Außerhalb des Festumzugs seien diese in Form einer mobilen Ausstellung im Welterbe- und Harzdorf dabei. Dieses Dorf werde in der Marktstraße und am Kornmarkt aufgebaut – mit bislang 15 Hütten, so Katrin Kaltschmidt weiter. Auch hier laufen die Vorbereitungen, ist etwa daran gedacht, in einer Hütte Videobotschaften anderer Welterbestätten zu zeigen, das Deutsche Fachwerkzentrum mit einzubeziehen und Aktionen für Kinder anzubieten. „Da ist noch sehr viel Bewegung drin“, so Katrin Kaltschmidt.

Ideen und Anregungen werden entgegengenommen beim Team Kulturförderung, Telefon 03946/90 56 67, E-Mail: festzeit2022@quedlinburg.de.