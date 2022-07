Quedlinburger Kulturausschuss für Theater-GmbH

Quedlinburg/MZ - In einer Klausurtagung haben sich in dieser Woche die Mitglieder der Verbandsversammlung des Theaterzweckverbandes mit dessen Auflösung und die Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH beschäftigt. Dabei sei intensiv über den Gesellschaftervertrag beraten worden, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) am Donnerstag im Kulturausschuss des Quedlinburger Stadtrates. Dort stand die Auflösung des Zweckverbandes auf der Tagesordnung; eine entsprechende Beschlussvorlage für den Stadtrat hat das Gremium einstimmig befürwortet.

