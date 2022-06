Quedlinburg/MZ - Den Gang einlegen, Kupplung kommen lassen - und das Militärfahrzeug setzt sich ganz langsam in Bewegung. Am Steuer sitzt ein Offizier, sein Fahrlehrer ist ein einfacher Soldat: der junge Herbert Hanke, Jahrgang 1950, der mit 18 Jahren zur Armee musste und damals schon seit zwei Jahren den Autoführerschein in der Tasche hatte. Anderen das Fahren beibringen, die Technik dahinter und die Verkehrsregeln erklären, das liegt dem Quedlinburger einfach. Seine eigentliche Ausbildung zum Fahrlehrer machte er nach dem Armeedienst, und seit dem 30. Juni 1972, also seit genau 50 Jahren, ist Hanke Fahrlehrer.

