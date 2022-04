Quedlinburger Gymnasiasten forschen erfolgreich

Von Biologie und Chemie bis Arbeitswelt: Zu welchen Themen Schüler des GutsMuths-Gymnasiums experimentiert und was sie dabei herausgefunden haben.

Von Biologie bis Arbeitswelt: Schüler des GutsMuths-Gymnasiums Quedlinburg haben sich auch in diesem Jahr erfolgreich mit Projekten an „Schüler experimentieren“, dem Junior-Wettbewerb von „Jugend forscht“, beteilgt.

Quedlinburg/MZ - Der eigene schwere Schulrucksack ist der Auslöser gewesen. „Es war unangenehm, den zu tragen“, sagt Mika Dreiling. Deshalb sind er und Emilia Aust unter dem Titel „Die Last des Wissens“ der Frage nachgegangen, wie das den Rücken beeinträchtigt und ob es Alternativen gibt. Dazu recherchierten sie etwa im Internet. „Es gibt verschiedene Rucksäcke“, erläutert Emilia Aust, beispielsweise Freizeitrucksäcke mit dünneren Trägern und andere mit dickeren, gepolsterten. Dennoch: Seien Rucksäcke – wie auch Schulranzen – zu schwer, beeinträchtige das den Rücken. Die Empfehlung der beiden: Spinde, so dass Dinge in der Schule bleiben könnten.