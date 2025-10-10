Welterbe - was bedeutet das? Das ist eine Fragen, die die Integrationsgrundschule „Am Kleers“ in Quedlinburg mit ihrer ersten Projektwoche Heimat aufgegriffen hat. Die soll zum festen Bestandteil des Schulalltags werden.

Im Rahmen der ersten Heimat-Projektwoche haben Schüler der Integrationsgrundschule „Am Kleers“ auch das Klopstockhaus in Quedlinburg besucht.

Quedlinburg/MZ. - Das Handwerk im Mittelalter im Ständerbau ist super angekommen; mit dem Museumskoffer, gefüllt mit Dingen mit Bezug zur Stadtgeschichte, hat gut gearbeitet werden können; für den Aufbau des Fachwerkmodells wäre aber ein Experte, der dabei ist, hilfreich … Erstmals ist in diesem Schuljahr an der Integrationsgrundschule „Am Kleers“ in Quedlinburg eine Projektwoche Heimat durchgeführt worden. Und gemeinsam mit Doreen Klinger, Museumspädagogin bei den Städtischen Museen der Stadt Quedlinburg, und Sabine Spindler, Mitarbeiterin im Bereich Welterbemanagement, wertet Schulleiter Peter Gahlert diese nun aus.