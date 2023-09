Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Das Andenken an den Begründer des Schulsports, der modernen Körpererziehung, Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759 – 1839), wird in seiner Heimatstadt Quedlinburg hochgehalten. Seit 1953 gibt es ihm zu Ehren ein Gedächtnis-Sportfest, das in den Anfangsjahren zweifach ausgetragen wurde. Nicht nur in der Leichtathletik, sondern auch im Schwimmen, Turnen und zum Beispiel im Tischtennis. Damit gehört es zu den traditionsreichsten Sportfesten in ganz Mitteldeutschland. Alle Organisatoren der sieben Jahrzehnte beim Namen zu nennen, ist unmöglich.