Quedlinburg/MZ - 213 Leichtathleten aus 39 Vereinen kamen am Samstag zum Stadion Moorberg, um beim 70. GutsMuths-Gedächtnis-Sportfest dabei zu sein. Bereits ab 9 Uhr entfachten die Quedlinburger Schulstaffeln eine positive Stimmung. Diese wuchs mit dem Einzug der Schilderträger und der Vorstellung der Ehrengäste. Es war ganz still auf den Rängen, als die Helden großer sportlicher Auftritte mit ihren Erfolgen vorgestellt wurden. Ob Doppelolympiasieger Waldemar Cierpinski, Olympiasiegerin Silke Renk-Lange, Steffen Fricke, Hallen-Weltmeister im Fünfkampf, oder Gisela und Harald Seifert, jeder der Ehrengäste wurde mit viel Applaus begrüßt. Dieser schwoll nochmal bei Kristin Pudenz an, weil sie als Aktive der WM in Budapest bei den meisten Besuchern noch gedanklich sehr präsent war.