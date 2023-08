In der Landesklasse 3 beginnt nächste Woche wieder der Kampf um Punkte. Wie die Situation ist.

Quedlinburg/MZ - Thales Trainer Marcel Tietze hatte es angedeutet. Ein 21-jähriger Linksfuß soll dieser Tage von Edelweiß Arnstedt in den Harz wechseln. Mittlerweile haben die Kicker aus dem Bodetal per Facebook mit einem kurzen Video Vollzug gemeldet: Bademba Bah spielt künftig für Stahl in der Landesklasse 3.