Quedlinburg suchen weiter nach Personal im Gesundheitswesen

In Sachsen-Anhalt war die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitswesen gestiegen. Trotzdem fehlt es an Medizinern und anderen Kräften.

Fachpersonal wie dieser Pfleger, der einen Patienten durch einen Flur schiebt, fehlt - obwohl laut Statistik in den zwölf Jahren bis 2020 immer mehr Menschen im Gesundheitswesen gearbeitet haben.

Landkreis Harz/MZ - Der Ärztemangel macht Ärzten und Bürgern zu schaffen. Die zunehmenden Engpässe nimmt jeder dritte Bürger wahr, in Ostdeutschland sogar mehr als jeder zweite. Das sind Ergebnisse einer Umfrage zum Gesundheitsreport 2022 des Finanzdienstleisters MLP. Ähnlich dramatisch stellt sich demnach auch die Lage beim Fachpersonal dar. Mehr als jede fünfte Praxis ist unterbesetzt; ein Viertel hat offene Stellen. Auch in den Krankenhäusern fehlt es an Pflegern und anderem nicht-ärztlichen Personal.