Quedlinburg gibt wieder besondere Medaillen heraus

Die erste urkundliche Erwähnung Quedlinburgs reicht 1.100 Jahre zurück. Daran sollen zwei Gold- und Silber-Sonderprägungen in limitierter Auflage erinnern.

Quedlinburg/MZ - Das ging schnell: Mit dem Zeitpunkt der Bekanntgabe, dass Sondermedaillen anlässlich des 2022er Festjahres zur Ersterwähnung Quedlinburgs vor 1.100 Jahren ausgegeben werden, waren schon die ersten fünf goldenen Exemplare verkauft, sagt Doreen Walter, Geschäftsführerin der Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH (QTM). Anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 922 soll es 100 Medaillen in Gold und 1.000 in Silber geben, die an dieses geschichtlich bedeutsame Ereignis erinnern.