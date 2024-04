Ein 48 Jahre alter Mann aus Quedlinburg sitzt bei der Polizei, um den Diebstahl seines Wohnungsschlüssels anzuzeigen. In diesem Moment bekommt er auf seinem Handy die Meldung, dass soeben in seine Wohnung eingebrochen wurde. Die Polizei konnte die Täter auf der Flucht festnehmen.

Quedlinburg/DUR. - In Quedlinburg sind am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr zwei Männer in eine Wohnung in der Schmalen Straße in Quedlinburg eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Der 48 Jahre alte Wohnungsinhaber saß den Angaben zufolge gerade bei der Polizei, um den Diebstahl seines Wohnungsschlüssels anzuzeigen. In diesem Moment habe er aufgrund von einer Videoüberwachung die Meldung erhalten, dass soeben in seine Wohnung eingebrochen wurde.

Die sofort eingesetzten Beamten hätten beide Täter noch bei der Flucht aus der Wohnung stellen können, hieß es. Das Diebesgut - ein Ipad und eine Playstation - konnten dem 48-Jährigen laut Polizei zurückgegeben werden.

Quedlinburg: Einbrecher auf Flucht aus Wohnung gefasst

Bei den Tätern handelt es sich den Angaben zufolge um einen 35 Jahre alten Mann aus Quedlinburg und einen 21 Jahren alten Mann ohne festen Wohnsitz. Die beiden Täter seien der Polizei bekannt und in der Vergangenheit durch Eigentums- und Drogendelikten aufgefallen.

Beide Männer seien vorläufig festgenommen worden, hieß es. Der 21-Jährige wurde laut Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.