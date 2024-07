Im Gebäude an der Schulstraße in Bad Suderode im Harz haben die Umbauarbeiten im Auftrag der Stadt Quedlinburg begonnen. Was hier vorgesehen ist und wann alles fertig sein soll.

Bad Suderode/MZ. - Die Tapeten sind von den Wänden abgenommen, erste neue Elektrokabel verlegt; die Träger an der Decke sind verkleidet, in den Bereichen dazwischen ist eine Metallschienenkonstruktion angebracht. Der große Raum im Untergeschoss der Alten Schule in Bad Suderode, in dem sich zuletzt der Jugendclub für die Ortschaften Bad Suderode und Gernrode befunden hatte, ist ebenso wie die restlichen Räume in Erd- und Obergeschoss derzeit eine Baustelle.