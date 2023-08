Der Jugendclub für die Quedlinburger Ortsteile zieht vorübergehend um nach. Am neuen Domizil wurde schon in einem Graffiti-Workshop gearbeitet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Suderode/Gernrode/MZ - Wenn am morgigen Donnerstag das neue Schuljahr beginnt, soll auch der Jugendclub für die Ortsteile Bad Suderode und Gernrode wieder öffnen. 14 Uhr geht es los, sagen Dennis Kusch und Marian Matuszczyk, Mitarbeiter im Bereich Jugend und Sport der Stadtverwaltung Quedlinburg und hier im Team für die Kinder- und Jugendarbeit. Allerdings wird der Club nicht am bisherigen Standort in der Alten Schule in der Bad Suderöder Schulstraße wieder an den Start gehen.