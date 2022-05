Prozess um Mord in Quedlinburg: Beweismarathon im Gericht

Im Verfahren zum Mord an einem 73-Jährigen in Quedlinburg lässt die Verteidigung noch mal zahlreiche Fakten Revue passieren.

Der Angeklagte im Quedlinburger Mordprozess wird am Montag in Handschellen ins Landgericht Magdeburg geführt.

Quedlinburg/MZ - Plot Twist - das ist ein künstlerisches Mittel, mit dem Regisseure und Drehbuchautoren ihre Filme spannend machen. Gerade diese unerwartete Wendung in der Handlung hat einige Thriller zu Legenden werden lassen: Den Streifen „Zeugin der Anklage“ etwa, in dem Marlene Dietrich zwei verschiedene Rollen spielt und so ihren Geliebten vor Gericht freiboxt - ihn dann aber schließlich ersticht.