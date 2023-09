Reinstedter haben vor Kreistagssitzung erneut deutlich gemacht, dass sie das geplante Projekt ablehnen. Was sie aktuell fordern und was der Landrat dazu sagt.

Reinstedter Bürger protestieren, unterstützt durch Stadträte und Ortsbürgermeister, vor Beginn der Kreistagssitzung in Halberstadt gegen den Bau einer Hochdeponie in ihrem Ort.

Reinstedt/Halberstadt/MZ - Einwohner von Reinstedt haben am Mittwochabend erneut deutlich gemacht, dass sie den Bau einer Hochdeponie in ihrem Ort ablehnen. Mit Rufen wie „Wollen wir eine Deponie in Reinstedt? Nein!“ sowie Transparenten und Schildern „Nein zur Deponie in Reinstedt!“ oder „Willkommen im Abfall-Land Falkenstein/Harz, Reinstedt – Nein zur Deponie!“ empfingen sie die Mitglieder des Harzer Kreistages auf deren Weg zur Sitzung.