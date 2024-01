Das DRK-Pflegezentrum in Quedlinburg ist um das sanierte Fachwerkhaus Steinweg 59 erweitert worden. Was hier entstanden ist.

Quedlinburg/MZ. - Bodentiefe Fenster geben den Blick frei in den Innenhof; in dem hellen Raum haben am Mittwochnachmittag auch jene Frauen und Männer Platz genommen, die ihn nutzen werden: Sie sind dabei, als die erweiterte Tagespflege „Zur Neustadt“ offiziell übergeben wird. Ebenso wie die Erweiterung der stationären Pflege des Pflegezentrums „Zur Neustadt“. Entstanden sind diese mit der jetzt abgeschlossenen Sanierung des Fachwerkhauses Steinweg 59 in Quedlinburg durch den DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt.