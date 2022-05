Porträt-Kunst in Thale

Thale/MZ - Er widmet sich in seinen Arbeiten unvergessenen Musikgrößen, sie faszinieren Tiere; er nutzt die uralte Kunst des Konturenmosaiks, sie Pastellkreiden. In der neuen Sonderschau in der Galerie des Hüttenmuseums Thale, die am Sonnabendnachmittag eröffnet worden ist, stellen sie gemeinsam aus. Nicht zum ersten Mal, wie Uwe Binnemann und Ines Förster mit einem Schmunzeln erzählen: Vor fast 20 Jahren hätten sie schon einmal gemeinsam ihre Arbeiten im Hüttenmuseum präsentiert, Uwe Binnemann damals schon Mosaike, Ines Förster Schwarz-Weiß-Fotografie.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<