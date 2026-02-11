weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Aufregung in der Innenstadt: Polizeieinsatz nahe Bank in Quedlinburg: Das steckte wirklich dahinter

Blaulicht in der Innenstadt: Der Polizeieinsatz in der Quedlinburger Bahnhofstraße hat am Mittwochnachmittag (11. Februar) für Neugier gesorgt – nicht zuletzt wegen der Nähe zu einer Bank, in der bereits verdächtige Gegenstände gefunden worden. Worum es diesmal ging.

Von Petra Korn 11.02.2026, 16:30
In der Quedlinburger Bahnhofstraße sind in der Nähe einer Bank am Mittwoch, 11. Februar, Polizeibeamte mit zwei Fahrzeugen im Einsatz gewesen.
Quedlinburg/MZ. - Ein Polizeieinsatz in der Nähe eines Bankgebäudes in der Bahnhofstraßen in Quedlinburg hat am Mittwochnachmittag, 11. Februar, für Aufsehen gesorgt.