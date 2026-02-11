Aufregung in der Innenstadt Polizeieinsatz nahe Bank in Quedlinburg: Das steckte wirklich dahinter

Blaulicht in der Innenstadt: Der Polizeieinsatz in der Quedlinburger Bahnhofstraße hat am Mittwochnachmittag (11. Februar) für Neugier gesorgt – nicht zuletzt wegen der Nähe zu einer Bank, in der bereits verdächtige Gegenstände gefunden worden. Worum es diesmal ging.