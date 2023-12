Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen im Landkreis Harz kam es zu mehreren Unfällen, so die Polizei.

Glätteunfälle: Gleich drei mal krachte es im Harz, so die Polizei.

Sargstedt/Günthersberge/Ermsleben/vs - In den Morgenstunden des 5. Dezember ereigneten sich im Harz drei Verkehrsunfälle. Ursache hierfür waren nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei unter anderem die winterliche Fahrbahnverhältnisse.

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Toyota-Fahrer auf der Kreisstraße 1325 aus Richtung Sargstedt kommend in Richtung Halberstadt, als er ins Schleudern geriet. Infolgedessen drehte sich das Auto und prallte gegen die Schutzplanke. Am Auto sowie an der Schutzplanke entstanden Sachschäden. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war.

Bei den drei Unfällen im Harz wurde laut Polizei niemand verletzt. Foto: Polizei Harz

Auf der Landstraße 236 zwischen Günthersberge und Friedrichshöhe kam es gegen 7 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Lkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1700 Euro.

Zudem fuhr ein 50-jähriger Toyota-Fahrer die Neue Bauernstraße in Ermsleben und beabsichtigte in die Feldstraße abzubiegen. Hierbei rutschte er mitsamt seines Autos geradeaus und kollidierte mit einem Mitsubishi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Laut aktuellen Erkenntnissen blieben die Beteiligten aller Unfälle unverletzt, heißt es in einer Pressemitteilung.