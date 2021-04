Polizei kann 57-Jährigen schnappen

Elbingerode - Ein 57-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht, am Donnerstag gegen 14.40 Uhr mit einem Pkw BMW in der Ernst-Grube-Straße rückwärts gegen einen Blumenkasten aus Beton sowie einen abgestellten Pkw Seat geprallt und anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Werner-Seelenbinder-Straße geflüchtet zu sein. Kurze Zeit später traf der 57-Jährige mit dem Fahrzeug wieder am Parkplatz, wo er den Unfall verursacht haben soll, ein und flüchtete zu Fuß hinter einen Wohnblock in der Ernst-Grube. Dort konnten ihn die Beamten stellen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,7 Promille. Darüber hinaus war der Mann eigenen Angaben zufolge nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und ließen ihm zwei Blutproben entnehmen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann nach dem Unfall Alkohol getrunken hat. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. (mz)