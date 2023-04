Am Bahnhof in Blankenburg gelang es der Polizei, zwei junge Männer beim Beschmieren einer Bahnhofswand zu stellen. Die Täter versuchten zunächst zu entkommen.

Die Polizei hat in Blankenburg im Harz am Bahnhof zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt.

Blankenburg (vs) - Zwei Graffiti-Sprüher wurden am Ostermontag, 10. April, auf frischer Tat ertappt. Wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht, wurden die Beamten kurz vor Mitternacht von einem Lokführer über die eine mutmaßliche Schmiererei am Bahnhof in Blankenburg informiert.

Die Einsatzkräfte sollen demnach sofort ausgerückt sein und die zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren auf frischer Tat ertappt haben. Nach Angaben der Polizei sollen die Sprüher versucht haben, die Flucht zu ergreifen und die Tat abzustreiten. Diese soll den beiden allerdings zweifellos zugeordnet worden sein, da sie durch Farbreste an ihrer Kleidung verraten wurden, heißt es weiter.

Wie die Beamten erklären, sollen die Männer die Tat wenig später zugegeben haben. Die mutmaßlichen Sprayer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.