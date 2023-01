Verkauf des Rathauses Bad Suderode: Warum die Stadtverwaltung das vorschlägt

Die Stadt Quedlinburg schlägt eine Veräußerung des Bad Suderöder Verwaltungsgebäudes als Konsolidierungsmaßnahme vor. Warum sie das tut und was der Ortschaftsrat dazu sagt.

Bad Suderode/MZ - Soll das Rathaus in Bad Suderode verkauft werden? Die Stadtverwaltung Quedlinburg hat das als Vorschlag in die Fortschreibung des Konzeptes zur Haushaltskonsolidierung aufgenommen. Die ist am Dienstagabend im Ortschaftsrat Bad Suderode erstmals vorberaten worden.