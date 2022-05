Pilot lotst Feuerwehrleute zum Brandherd im Harz

Ballenstedt/MZ - Über Stunden haben fast hundert Feuerwehrleute der Ballenstedter Ortswehren, aus Gernrode, Ermsleben, Meisdorf und Harzgerode am Freitag gegen einen Waldbrand gekämpft. Ausgebrochen war das Feuer am Nachmittag, rund zweieinhalb Kilometer südwestlich der Lungenklinik in Ballenstedt. An den Brandort führte die Feuerwehrleute ein Pilot. Denn eine falsche Ortsangabe - gemeldet worden war um 15.52 Uhr ein Kleinbrand in Richtung Mägdesprung - hatte die Einsatzkräfte zunächst in die Irre geführt.

