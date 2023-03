Quedlinburg/MZ - Dass nun Photovoltaik das Bild bestimmt, wo sich an der A 36 im Juni vergangenen Jahres vor den Toren Quedlinburgs noch Flächen mit ungezählten roten Mohnblüten erstreckten, hat MZ-Leserin Inge-Lore Hebbel „mit Erschrecken“ gesehen. Es handele sich um ein Landschaftsschutzgebiet, schreibt sie in einer E-Mail an die MZ. Ihr sei klar, dass die aktuelle, politische Situation auch neue Ansätze fordert, „doch aber nicht auf Kosten unserer Landschaft! Gerade unser Harzvorland hat sich in den letzten Jahren zu einem Naturschutzbereich herausgebildet und sehr viele Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen, auf die wir zu Recht stolz sein dürfen. Das werfen wir jetzt so einfach weg?“

