Das Ilsetal gilt als beliebtes Wanderziel im Harz. Am 18. Juni wurde am Zanthierplatz südwestlich von Ilsenburg eine Frau überfallen.

Ilsenburg/vs. Nach dem Überfall auf eine Wanderin im Ilsetal wendet sich die Polizei mit neuen Details an die Öffentlichkeit. Die Beamten aus dem Harzrevier veröffentlichen ein Phantombild der unbekannten Frau, die gemeinsam mit einem Komplizen am Dienstag, 18. Juni, gegen 8.30 Uhr am Zanthierplatz eine 54-Jährige ausgeraubt haben soll.

Das Duo soll die Lübeckerin an einer Schutzhütte mit einem Messer bedroht haben. Die beiden erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro, bevor sie die Flucht ergriffen.

So soll die Täterin aussehen, die bei Ilsenburg eine Wanderin ausgeraubt hat. Phantombild: Polizeirevier Harz

Laut einer Personenbeschreibung der Polizei aus der vergangenen Woche soll die Täterin 1,70 Meter groß und Brillenträgerin sein, der Mann wird auf 1,85 bis 1,90 Meter geschätzt. Beide hatten kurze dunkle Haare, sprachen laut Opfer akzentfrei Deutsch und trugen schwarze Jacken der Marke Jack Wolfskin.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet Zeugen um Hinweise im Harzrevier unter Telefon (03941)67 42 93. Zudem prüfen die Beamten Parallelen zu einem ähnlichen Vorfall, der sich am Freitag, 14. Juni, nur wenige Kilometer entfernt an der Eckertalsperre zutrug.