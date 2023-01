Dankbarer Patient spendet 1.000 Euro an Harzklinikum - und will damit ein Zeichen setzen

Ein dankbarer Patient hat nach mehreren Behandlungen an das Klinikum im Harz gespendet. Er möchte mit dem Geld ein Zeichen setzen.

Horst Trute spendete an das Harzklinikum 1.000 Euro - als Dank und als bewusstes Zeichen gegen viele schlechte Nachrichten aus dem Pflegebereich.

Quedlinburg/MZ/mg - Personalmangel und hohe Arbeitsbelastung in Krankenhäusern, Pflegenotstand − die schlechten Nachrichten aus der Gesundheitsbranche reißen nicht ab. Doch davon hat Horst Trute genug gehört - der gebürtige Tanner will mit einer Spende von 1.000 Euro an das Harzklinikum ein Zeichen setzen.