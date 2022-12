Pausenlose Reinigung: Wo täglich zwischen 5.000 und 6.000 Kubikmeter Abwasser ankommen

Quedlinburg/MZ - Zufluss, mechanische Reinigung, Belebungsbecken, Nachklärbecken ... Die komplette Kläranlage findet sich an der Wand – in einer schematischen Darstellung, in der Dutzende grüne Lämpchen leuchten. „Da hat man schnell einen Überblick über den Betriebszustand“, sagt Thomas Winkelmann, Vorarbeiter auf der Kläranlage des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) in Quedlinburg, mit einem Schmunzeln. Auch wenn Besucher kämen, ließe sich an einem solchen Schaltbild die Funktionsweise der Kläranlage gut erklären. „Das hat eine gewisse Haptik“, sagt der Vorarbeiter. Geht es aber um das Funktionieren der einzelnen Anlagenteile, wird modernste Technik genutzt, weist Thomas Winkelmann auf die großen Bildschirme am Arbeitsplatz in der Schaltwarte. „Hier kann man sich ganz schnell in die Bereiche hineinklicken. Wenn es eine Störung an einem Aggregat gibt, wird das sofort visualisiert.“