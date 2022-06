Parkplätze am Quedlinburger Weyhegarten tauschen ist untersagt

Quedlinburg/MZ - Mit dem Rollator quetscht sich Siegfried Eisfeld zwischen das Heck seines Autos und das Fahrzeug, das dahinter parkt. Er will den Einkauf aus dem Kofferraum holen, legt die Waren in den Korb des Rollators. Zum Wenden der Gehhilfe ist kein Platz zwischen den Autos, also muss er rückwärts gehen, quasi mit dem Rollator „ausparken“. Dabei muss er sich aufs Gehen konzentrieren und aufpassen, das andere Auto nicht zu touchieren. Erst dann kann er die Lebensmittel ohne Probleme bis in die Wohnung transportieren.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<