Im Bernstein Schlosshotel Ballenstedt wird für ein Hochzeitsmagazin fotografiert. Braut und Bräutigam sind auch im wahren Leben ein Paar. So haben sie den Tag vor der Kamera erlebt.

Paar posiert beim Hochzeits-Fotoshooting in Ballenstedt fürs Titelblatt

Tanzen vor der Kamera: Fabienne Schröter und Michael Schnaase werden von Hochzeitsfotografin Cordula Kunzmann als Brautpaar in Szene gesetzt.

Ballenstedt/MZ - Die Reisegruppe, die im Bernstein Schlosshotel Ballenstedt auf den Bus wartet, bewundert die Braut, die in einem Traum aus Tüll und Spitze im Foyer steht. Manch einer versucht, einen Blick in den festlich geschmückten Pavillon zu erhaschen, in dem gleich die freie Trauung stattfinden soll. „Einige haben schon gratuliert“, sagt Silke Günther. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen: Die Hochzeit ist nicht echt.