Ost-West-Ehe hält schon seit 65 Jahren

Immer wieder gern blättern Edeltraud und Siegfried Spanuth in alten Fotos und lassen die gemeinsamen 65 Ehejahre Revue passieren. Das Jubiläum begingen sie mit Freunden und Verwandten in Harsleben.

Thale/Harsleben/VS - Die Wohnungen in der Seniorenanlage „Landblick“ in Harsleben sind offensichtlich sehr gefragt. Auch mehrere Bürger von auswärts sind hier in den vergangenen Jahren zu Harslebern geworden. 2018 zogen Edeltraud und Siegfried Spanuth aus Thale hier in eine Zwei-Raum-Wohnung − in der sie jetzt ihre eiserne Hochzeit, also das 65. Ehejubiläum, feierten.