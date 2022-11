Ortsdurchfahrt Quedlinburg: Arbeiten im Zeitverzug

Was dazu geführt hat, dass der aktuelle Bauabschnitt nicht mehr im Plan liegt, und was das bedeutet.

Quedlinburg/MZ - Im Harzweg wird vor der Einfahrt zum Gelände des Stumpfsburger Gartens nach dem Leitungsbau das Erdreich wieder verfüllt. Hinter der Kreuzung, im ersten Teil des Gernröder Wegs, ist schon eine Schotterschicht aufgebracht. Aktuell läuft der dritte Bauabschnitt in diesem Jahr, mit dem die ehemaligen Landesstraßen der Ortsdurchfahrt in Quedlinburg instandgesetzt werden. Der, so war der Plan, sollte im November abgeschlossen werden. Komplett. Was aber wohl nicht gelingen wird. Stand jetzt soll zum 23. November, zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes, die Verkehrsfreigabe für den Harzweg erfolgen. Als reine Durchfahrtsstraße, weil der Teilabschnitt Gernröder Weg gesperrt bleiben wird.