Ortschaftsrat von Bad Suderode fordert stationäre Blitzer

„Poliscan Speed Tower“ heißen diese Blitzer, Säulen mit drei Ringen messen in eine, Säulen mit vier Ringen in beide Fahrtrichtungen.

Bad Suderode/MZ/pek - Können an den Ortseingängen Bad Suderodes aus Richtung Friedrichsbrunn und Quedlinburg stationäre Blitzer installiert werden? Das zu prüfen, hat Ratsmitglied Hans-Joachim Wagner (VGS) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung gefordert. „Das, was jetzt hier passiert, ist kriminell“, sagte Wagner. Lkw würden durch Bad Suderode fahren - „60, 70 ist da gar nichts“, schildert er. „Hier muss Einhalt geboten werden.“

Das Thema sei im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrsschau mit Vertretern von Stadt, Landkreis und Polizei hinsichtlich des Ortseingangs aus Richtung Friedrichsbrunn auch angesprochen worden, sagte Michael Busch, Fachbereichsleiter Recht und Ordnung.

Die Stadt sei hier nicht zuständig, habe aber die zuständigen Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass hier Kontrollen durchgeführt werden sollten. „Wir nehmen es mit, dass wir den Behörden noch einmal den Hinweis geben.“

Ortsbürgermeister Gerd Adler (VGS) verwies auf den Westharz oder Thüringen. Er kenne hier „sehr viele Orte“, in denen an Ortseingängen stationäre Blitzer vorhanden seien. Das führe dazu, dass Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit reduzierten.

Er wäre auch dafür, auf das Vorhandensein solcher Blitzer hinzuweisen, sagte Gerd Adler weiter. Er erinnerte zudem an die Zeit, zu der eine Geschwindigkeitsanzeigetafel im Ort stand. Schon damals habe die Auswertung ergeben, dass ein Drittel der Fahrzeuge zu schnell sei. „Es ist schon dramatisch“, so Gerd Adler.