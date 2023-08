Haben beim Sommerfest am Magdeburger Elternhaus schon für den Weltrekord-Versuch geübt: Madeleine Müller, Annett Bär, Thomas Hagemeier (von links), Silvia Diesing, Kathrin Schneeberg und Sandra Matz (von rechts) vom Förderkreis krebskranker Kinder und DJ Stephan Kühne.

Hausneindorf/MZ - Noch gut einen Monat müssen sich Gaudi-Fans im Vorharz gedulden: Dann steigt nach dreijähriger Corona-Zwangspause am 2. September auf der Burg Hausneindorf wieder ein Oktoberfest. An diesem Abend in Dirndl und Lederhose soll ein Weltrekord gebrochen werden.