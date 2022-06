Ohne Stau zum Rockharz-Festival nach Ballenstedt?

Tausende Metal-Fans wollen Anfang Juli auf das Flugplatzgelände. Um Chaos künftig zu verhindern, soll ein Verkehrskonzept her.

Ballenstedt/MZ - Tausende Metal-Fans werden vom 6. bis 9. Juli beim Rockharz-Festival auf dem Flugplatzgelände in Ballenstedt erwartet. Deren Anreise ist eine logistische Herausforderung; Einheimische kennen die langen Autoschlangen, die sich durch Badeborn ziehen, sie kennen auch den Rückstau bis in die Badeborner Straße in Ballenstedt.