Ohne Lüftung und Wasser: Schweine quälen sich in Harsleben in überhitztem Hänger

Die von der Hitze geschwächten Tiere werden im so genannten Vorwartehof des Schlachthofes in Halberstadt zum Duschen gebracht.

Harsleben/VS/MZ - Blankes Entsetzen bei Spaziergängern und Mitarbeitern des Kreis-Veterinäramtes und eine dramatische Rettungsaktion am Montagabend in Harsleben: Ein Hundebesitzer hat bei seiner abendlichen Runde im Gewerbegebiet der Gemeinde einen mit lebenden Schweinen beladenen Tiertransporter entdeckt. Das Fahrzeug, so berichtet eine Leserin gegenüber der „Volksstimme“, sei stundenlang in der heißen Abendsonne geparkt worden - mit ausgeschalteter Lüftung der Transportboxen und von der Hitze sichtlich gezeichneten Schweinen.