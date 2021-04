Öffnungen in Quedlinburg - zwischen Hoffen und Bangen

Kaum macht sich der Harz versuchsweise locker, kündigt der Bund schärfere Regelungen an. Ein Ortstermin in Quedlinburg zwischen Optimismus und Bangen um das zarte Pflänzchen Öffnung

Quedlinburg - Klar, sie hätten sich besseres Wetter gewünscht. Der Himmel über Quedlinburg ist grau an diesem Sonnabend, die Sonne schafft es nicht durch die Wolken. Am Morgen hat es geregnet. Aber egal. „Ist vielleicht ganz gut“, sagt Frank Ruch, „um in Ruhe starten zu können.“

Tag zwei eines in Sachsen-Anhalt bislang einmaligen Modellversuchs: Was geht in der Pandemie, trotz steigender Infektionszahlen und Kliniken, die langsam wieder an ihre Grenzen kommen? Wie viel Alltag im Ausnahmezustand ist möglich? Quedlinburg, wo der CDU-Mann Ruch Oberbürgermeister ist, und acht andere Tourismusorte im Harz sollen die Antwort geben. Befristet bis zum 30. April, darf dort seit dem vergangenen Freitag vorsichtig die Außengastronomie öffnen. Gäste müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Auch zwei Hotels im Südharz dürfen vom kommenden Wochenende an versuchsweise wieder Gäste beherbergen.

Also wischen sie im Café Gelbke auf dem Marktplatz am Sonnabendmorgen die Tische im Freien sauber, legen Decken auf die Stühle. Auf jedem Tisch stehen ein Spender mit Desinfektionsmittel und ein Aufsteller mit QR-Code fürs Smartphone - die elektronische Speisekarte. Gegen Mittag ist gerade mal ein Tisch besetzt, doch drinnen freut sich Yvonne Gelbke, als wäre der Laden voll: „Das ist so schön!“ Man kann das Lächeln hinter ihrer Maske erahnen.

Das Ende einer Zwangspause

Es ist das langsame Ende einer Zwangspause für den Familienbetrieb in vierter Generation mit 23?Beschäftigten: „Wir alle freuen uns so, endlich wieder Gäste bedienen zu können!“ Obwohl die Bäckerei stets offen blieb, mussten Gelbkes ihr Personal in den letzten Monaten zum Teil in Kurzarbeit schicken. „In 125 Jahren kam das noch nicht vor.“

Das Interesse von Gästen und Gastgebern ist in Quedlinburg indes eher verhalten, wohl auch wegen des Wetters. Am Sonnabend öffnet eine Handvoll Restaurants und Cafés. Andreas Kirschner betreibt das Wordhaus, ein Restaurant im Stadtpark am Rand der Innenstadt. Er will erst vom kommenden Wochenende an dabei sein. „Das Wetter ist mir zu unsicher“, sagt er. Monika Wokurek und Wolfgang Kirschner stört der graue Himmel nicht. „Wir wollen endlich mal wieder in Ruhe einen Kaffee trinken“, sagt sie, „und zwar nicht zum Mitnehmen auf eine Bank, wo es noch viel zu kalt ist.“ Am Morgen waren sie zum Testen in einer Apotheke im Nachbarort Gernrode. „Das ging ganz schnell“, sagt er, „wir mussten gar nicht lange warten.“ Nun zeigen sie Caféchefin Yvonne Gelbke das Ergebnis auf Papier: negativ. Auch der Test in einem kommunalen Testzentrum ist möglich, der Nachweis erfolgt dann über eine App.

Klingt einfach. Doch ein spontaner Cafébesuch ist in Quedlinburg nicht möglich – noch nicht. Das kommunale Testzentrum befindet sich auf dem Gelände der Stadtwerke, ein Stück entfernt von der Innenstadt. Gastronomen hatte dies kritisiert. Zu Recht, räumt OB Ruch ein. „Wir wollten aber erst einmal abwarten, wie groß der Bedarf ist.“ Ein weiteres Testzentrum unweit des Marktplatzes sei geplant. Bei steigender Nachfrage könne es schnell in Betrieb genommen werden.

„Eigentlich finde ich die Testerei umständlich“, sagt Monika Wokurek und nippt an ihrem Latte Machiatto. „Aber“, fügt sie hinzu, „es ist wenigstens ein Anfang.“ Allerdings: Die teilnehmenden Betriebe wird der Modellversuch zunächst mehr kosten, als er ihnen einbringen wird. „Geld verdienen wir damit nicht“, sagt Yvonne Gelbke. Ihr Schwager Thomas Gelbke, der zwei Häuser weiter das Baumkuchencafé betreibt, sagt: „Wir freuen uns, dass es losgeht.“ Er spricht aber auch von einem „gewagten Spiel“: Man habe Personal eingeplant und Ware eingekauft, „aber niemand weiß, wie es ausgeht“.

Yvonne Gelbke erhofft sich von der vorsichtigen Öffnung vor allem eines: einen „Erkenntnisgewinn für alle“. „Wir wollen zeigen, dass wir das können, mit guten Hygienekonzepten, Tests und Vorsichtsmaßnahmen öffnen, trotz steigender Infektionszahlen.“ Es brauche mehr und bessere Konzepte „als immer nur einen Lockdown“. Für Quedlinburgs Oberbürgermeister Ruch ist das Projekt gar ein „Signal der Hoffnung“. Nicht nur für die Gastronomie, sondern für die ganze Stadt. Quedlinburg lebe schließlich zu großen Teilen vom Tourismus, sagt er.

Ein Hauch von Rebellion

Dabei fiel der Start des Modellprojekts am vergangenen Freitag ausgerechnet auf den Tag, an dem aus Berlin die Nachricht kam, der Bund werde in der Pandemie-Bekämpfung nun mehr Kompetenzen an sich ziehen. Steigt der Inzidenzwert in einem Landkreis über die Marke von 100, sollen demnach bundeseinheitlich strengere Regelungen gelten. Was das genau heißt, ist bislang unklar. Doch die Frage liegt auf der Hand: Müssen sie dann im Harz wieder zusperren? Am Sonntag lag der Harzkreis bei 172,5.

Ein Oberbürgermeister muss wohl schon von Amts wegen Optimist sein, also sagt Frank Ruch: „Ich setze darauf, dass Modellprojekte wie unseres weiter erlaubt bleiben.“ Das zarte Pflänzchen der Öffnung, das gerade heranwachse, dürfte nicht gleich wieder zertrampelt werden, mahnt er. Ruch will das auch als Appell an die Bundespolitik verstanden wissen. Er fügt hinzu: Der Bund solle sich lieber um das kümmern, wofür er zuständig sei, etwa um Regelungen für Reiserückkehrer oder eine Testpflicht für Unternehmen. Da liegt ein Hauch von Rebellion in der Harzer Luft. (mz)