Thale/MZ. Die Suche nach Jutta Schulz aus Thale geht weiter. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mitteilte, gilt die Harzerin seit dem 7. April 2014 als vermisst – seitdem konnten keine Zeugen gefunden werden, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens die 53-Jährige gesehen haben.

Schulz ging laut Polizei in den Monaten vor ihrem Verschwinden einer geregelten Arbeit als Bardame in Köln nach. Am 1. Mai 2014 hätte die Vermisste wieder ihre Tätigkeit in der Bar des Laufhauses „Das Bordell“ aufnehmen müssen, erschien jedoch dort nicht. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hätte sie sich in Thale oder in der Rhein-Metropole aufgehalten haben können, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Jutta Schulz: Vermisstenfall aus dem Harz gibt weiterhin Rätsel auf

Es gebe Hinweise darauf, dass die Gesuchte eine Beziehung zu einem bislang unbekannten Mann unterhielt, möglicherweise mit dem Vornamen „Knut“ oder „Kurt“. Er soll aus dem Raum Düsseldorf stammen, sich jedoch regelmäßig, möglicherweise beruflich, in Köln aufgehalten haben.

Die vermisste Harzerin war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 53 Jahre alt. (Foto: Polizei)

Die Vermisste reiste immer von Thale nach Köln mit dem Zug. Zunächst mit der Regionalbahn von Thale nach Magdeburg und dann weiter mit dem Intercity nach Köln. Sie wird als etwa 1,60 Meter groß und schlank beschrieben, soll rotbraun gefärbtes, gelocktes Haar getragen und viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt haben.

Dazu hatte die Thalenserin zwei Tätowierungen: eine Abbildung des altägyptischen Sonnengottes Ra auf der rechten Seite ihres Bauchs und das „Auge des Ra“, manchmal auch als „Auge des Horus“ bezeichnet, auf dem linken Schulterblatt. Zudem fuhr die Gesuchte gern Fahrrad.

So so eine der Tätowierungen der Vermissten ausgesehen haben. (Foto: Polizei)

Nun fragen die Polizisten erneut: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Jutta Schulz nach dem 7. April 2014 liefern? Wer kennt die Gesuchte oder Kontaktpersonen von ihr, insbesondere im Raum Köln, oder hat Hinweise zu dem Mann, mit dem sie möglicherweise liiert war? Personen, die dazu Auskunft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5 46 14 22 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Lesen Sie auch: Vermisstenfall in Thale: Von Jutta Schulz fehlt seit zwei Jahren jede Spur

Ihr Fall wurde bereits mehrfach im Fernsehen behandelt: Im September 2021 wurde nach der Harzerin in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ gefahndet. Bereits im Juli 2014 beschäftigte ihr Schicksal das Team der MDR-Sendung „Kripo Live“.