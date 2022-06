Nur über Treppe zum Bahnsteig: Wie lange das am Bahnhof Quedlinburg noch so ist

Was Deutsche Bahn und Nahverkehrsgesellschaft zur Situation an der Verkehrsstation sagen und wie es hier bei den Bauarbeiten weitergehen soll.

Arbeiten am Bahnhof Quedlinburg: Hier entsteht ein neues Fundament für das mittlere Dach über der Treppe beim Bahnsteig 1.

Quedlinburg/MZ - Nahe dem Aufzug am Gleis 1 rollt ein Bagger über die Schienen, sind die Bauarbeiter dabei, das Fundament für das mittlere Dach über der Treppenanlage zu errichten. Wenige Meter weiter werden die Eisenträger des abgebauten Dachs nacheinander eingerüstet, von ihren Fundamenten gelöst und nach oben gezogen. Sie sollen abgestrahlt und gestrichen werden. Die Arbeiten zur Sanierung des Bahnsteigs 1 am Quedlinburger Bahnhof laufen. Reisende müssen derweil, um zu dem aktuell sehr kleinen Stück des Bahnsteigs und zu Zügen in Richtung Magdeburg oder Halberstadt zu gelangen, von Bahnsteig 2 aus über eine Behelfsbrücke gehen; einen anderen Weg gibt es nicht (die MZ berichtete).