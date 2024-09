Harzer Denkmalschutz extrem Nur eine Wand steht noch: Ballenstedt baut Ruine wieder auf

Außer einer Mauer ist nichts geblieben vom denkmalgeschützten Haus am Badstuben 4 in Ballenstedt. Die Stadt will noch in diesem Jahr mit dem Wiederaufbau beginnen, die Kosten werden auf 800.000 Euro beziffert. Diese Extremsanierung hat mehrere Gründe.