Nostalgie zum Fest: Bei der Aktion „Zauber der Adventsstadt“ werden Schaufenster in der Innenstadt von Quedlinburg rund um historische Fotoapparate besonders gestaltet. Wobei jeder mitmachen kann.

Henry Thurisch, Inhaber des Kunst- und Auktionshauses Quedlinburg, stellt die historischen Fotoapparate zur Abholung bereit.

Quedlinburg/MZ. - Sie liegen bereit für ihren Ausflug in Geschäfte in der historischen Innenstadt von Quedlinburg: Nostalgiefotoapparate, die in diesem Jahr bei der Aktion „Zauber der Adventsstadt“ in eine besondere Gestaltung der Schaufenster integriert werden und die das Kunst- und Aktionshaus Quedlinburg zur Verfügung stellt. Viele Gewerbetreibende hätten ihre Kamera schon abgeholt, berichtet Kunst- und Auktionshaus-Inhaber Henry Thurisch.