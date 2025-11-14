weather wolkig
  4. Zauber der Adventsstadt: Nostalgie trifft Weihnachten: Historische Fotoapparate in Quedlinburger Schaufenstern

Nostalgie zum Fest: Bei der Aktion „Zauber der Adventsstadt“ werden Schaufenster in der Innenstadt von Quedlinburg rund um historische Fotoapparate besonders gestaltet. Wobei jeder mitmachen kann.

Von Petra Korn Aktualisiert: 14.11.2025, 12:16
Henry Thurisch, Inhaber des Kunst- und Auktionshauses Quedlinburg, stellt die historischen Fotoapparate zur Abholung bereit. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Sie liegen bereit für ihren Ausflug in Geschäfte in der historischen Innenstadt von Quedlinburg: Nostalgiefotoapparate, die in diesem Jahr bei der Aktion „Zauber der Adventsstadt“ in eine besondere Gestaltung der Schaufenster integriert werden und die das Kunst- und Aktionshaus Quedlinburg zur Verfügung stellt. Viele Gewerbetreibende hätten ihre Kamera schon abgeholt, berichtet Kunst- und Auktionshaus-Inhaber Henry Thurisch.