Mit Umbauarbeiten in einem Anbau am ehemaligen Postgebäude in Quedlinburg sind neue Praxisräume entstanden. Wer hier einzieht.

Noch mehr Neues in alter Post in Quedlinburg: Wer mit seiner Praxis in größeren Räumen startet

Im und am Anbau am ehemaligen Postgebäude in Quedlinburg sind umfangreiche Arbeiten für eine neue Nutzung erfolgt.

Quedlinburg/MZ. - Noch wird eingerichtet und eingeräumt. In wenigen Tagen aber wird es nicht nur im Hauptgebäude der ehemaligen Post in Quedlinburg, sondern auch in dem Anbau, der zu DDR-Zeiten errichtet und der in den vergangenen Monaten umgebaut wurde, eine neue Nutzung geben.