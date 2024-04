Bis zuletzt hat Nils dem Krebs die Stirn geboten. Ende Februar ist der Zwölfjährige gestorben. Am Osterwochenende haben Verwandte, Freunde und Wegbegleiter Abschied genommen – statt einer Trauerfeier gab es ein Gartenfest.

Harzgerode/MZ. - Die Kinder spielen, die kleinen im Sandkasten, die größeren flitzen mit ihren Rädern durch die Gegend. Die Teenies haben sich auf den Picknickdecken breitgemacht. Die Erwachsenen erzählen, die Männer mit einem Bier in der Hand, die Frauen trinken Wein. Sie kommen aus ganz Mitteldeutschland, aus Sachsen, aus Thüringen und viele auch aus Harzgerode. Einige tanzen. Nils’ Playlist wird abgespielt. Dass so auch Weihnachtslieder an diesem Karsamstag erklingen – egal. Die Stimmung ist ungezwungen, locker. Anders, als man es von Trauerfeiern kennt.