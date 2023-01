Neujahrsnacht im Harz Polizei und Rettungskräfte mit Silvester-Bilanz - Junge schwer an Hand verletzt

Ein Junge wird am Silvesterabend an der Hand verletzt. In Thale werden Mutter und Sohn durch eine Rakete leicht verletzt. Insgesamt 46 Einsätze verzeichnete die Polizei.