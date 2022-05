Neues Erlebniszentrum für den Ökogarten Quedlinburg geplant

Quedlinburg/MZ - Auf zwei Geschossen soll er etwa 400 Quadratmeter Nutzfläche haben: ein Neubau am Ökogarten in Quedlinburg. In dem „Erlebniszentrum Natur-, Umweltbildung und Freizeit“ soll alles untergebracht werden, was die Einrichtung für Kinder und Jugendliche für ihre Arbeit braucht. Das reicht von einem großen Veranstaltungsraum über ein Lager, in dem etwa Gartengeräte sicher untergebracht werden können, oder Sozialräume für die Beschäftigten bis hin zum Büro. Entstehen soll der Bau an der Wipertistraße im Bereich einer jetzt als Parkplatz genutzten Fläche und an den Hang gebaut. So können beide Geschosse des Hauses barrierefrei erreicht werden.