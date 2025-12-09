Veranstaltungen und Ehrenamt im Harz Neuer Verein „Freunde für Stecklenberg“ begeistert mit starkem Start und großer Vision
50 Mitglieder in 100 Tagen: Der neue Verein „Freunde für Stecklenberg“ ist rasant gewachsen. Welche Ideen der Vorstand für den Thalenser Ortsteil hat und welche Aktionen bevorstehen.
09.12.2025, 10:30
Stecklenberg/MZ. - Die „Calciumquelle“, die Burgruine, die Kirche: Drei Wahrzeichen des Ortes bilden das Logo des neuen Vereins „Freunde für Stecklenberg“. Keine 100 Tage alt, hat er schon fast 50 Mitglieder – die Nachfrage „haben wir unterschätzt“, sagt Sascha Liebing; der Vereinsvorsitzende ist mehr als zufrieden. Auch weil die erste Veranstaltung im Dorf, bei der die Gruppe tatkräftig unterstützt hat, fast schon überrannt worden war von Besuchern.