50 Mitglieder in 100 Tagen: Der neue Verein „Freunde für Stecklenberg“ ist rasant gewachsen. Welche Ideen der Vorstand für den Thalenser Ortsteil hat und welche Aktionen bevorstehen.

Kirche, Burgruine und Kalziumquelle bilden das Logo des neuen Vereins „Freunde für Stecklenberg“.

Stecklenberg/MZ. - Die „Calciumquelle“, die Burgruine, die Kirche: Drei Wahrzeichen des Ortes bilden das Logo des neuen Vereins „Freunde für Stecklenberg“. Keine 100 Tage alt, hat er schon fast 50 Mitglieder – die Nachfrage „haben wir unterschätzt“, sagt Sascha Liebing; der Vereinsvorsitzende ist mehr als zufrieden. Auch weil die erste Veranstaltung im Dorf, bei der die Gruppe tatkräftig unterstützt hat, fast schon überrannt worden war von Besuchern.