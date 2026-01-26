Der Schloss- und Schlossparkverein hat für sein Filmmuseum im Ballenstedter Schloss Audioguides eingerichtet. 20 herausragende Exponate werden damit erklärt. Auch die Jagd- und Forstausstellung sowie ein Märchenpfad für den Schlosspark sollen von der Anschaffung profitieren.

Ballenstedt/MZ. - Um die Ausstellungen im Nordflügel des Ballenstedter Schlosses besser zu verstehen, können Besucher jetzt Audioguides nutzen. Mit Hilfe einer App und wahlweise über das eigene Handy oder einen ausleihbaren Audiorecorder lassen sich beispielsweise im Filmmuseum erklärende Texte zu 20 besonderen Ausstellungsstücken abspielen.