„Mord in der Glaskugel“ heißt der neue Krimi von Kathrin R. Hotowetz und erscheint am 24. November. Der „märchenhafte Adventskrimi“ bietet auch eine neue Stempeljagd durch den weihnachtlichen Harz.

Die Fans von Kathrin R. Hotowetz machen mit ihren Handys Fotos von der Krimi-Autorin und Wesen der Schattenwelt Südharz im Ballenstedter Schlosstheater.

Ballenstedt/MZ. - Es ist Abend in Benneckenstein, ein Schneesturm tobt, die wirbelnden Flocken trüben die Sicht - und auch die Sinne? Schattenwesen, unheimliche Ereignisse und ein grausamer Serienmörder inmitten der Harzer Landschaft, das sind die Zutaten für Kathrin R. Hotowetz' jüngsten Krimi. „Mord in der Glaskugel“ ist Teil 8 3/4 der Reihe „Im Schatten der Hexen“ und erscheint am 24. November.